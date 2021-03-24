Мишустин на встрече в Афинах обсудил с греческим коллегой вопросы защиты здоровья туристов

Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Грецию. Это первая заграничная поездка главы правительства России за пределы Евразийского экономического союза. В Афинах премьер-министр провел встречу со своим греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.

Стороны отметили, что в отношениях РФ и Греции в период пандемии больше всего пострадала сфера туризма.

«Греческие власти постепенно открывают границы для путешественников, но главное, чтобы это было безопасно для здоровья людей, и мы тоже поговорили о том, как такие пути найти», - сказал Мишустин по итогам переговоров.

Кроме того, российский премьер передал коллеге из Греции привет от Владимира Путина.

Напомним, что в неделю в Грецию могут въезжать до 4 тысяч российских туристов. С середины мая, как ожидается, страна будет принимать путешественников из РФ в неограниченном количестве. Единственное условие - наличие отрицательных тестов на коронавирус и сертификат о вакцинации.