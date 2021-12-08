В России за сутки выявили 30 752 новых случая коронавируса

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние 24 часа выявили 30 752 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Вылечиться от новой инфекции за сутки удалось 36 976 россиянам. Как отмечается, у 7,5% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.



По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 3 004 новых случая заражения коронавирусом. Далее следует Санкт-Петербург, где за сутки количество инфицированных выросло на 2 209. На третьем месте находится Московская область - там обнаружили 1 854 новых случая COVID-19. Наименьшее число заболевших за сутки - в Чукотском автономном округе (2) и Ненецком (8).

В мире число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 выросло до 267 182 894. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.



В число стран с более чем 20 миллионов случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.



Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал омикрон-штамм признаком скорого окончания пандемии. По словам эксперта, тот факт, что заболевание новым штаммом COVID-19 протекает в легкой форме, говорит о попытках вируса «спрятаться» от обладателей защиты от болезни.