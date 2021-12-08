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Задержание полицией лихача в Татарстане обернулось погоней и стрельбой

Алексей Курильченко
13:59 08.12.2021
Нарушитель пытался «оторваться» от полиции, но остановился после того, как его машине прострелили колесо.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
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В Республике Татарстан в районе Буинска сотрудники ГИБДД задержали нарушителя, который пытался удрать от правоохранителей. Поводом для остановки автомобиля служили сильно тонированные стекла. На просьбу остановиться водитель лишь ускорился.

«Началось преследование нарушителя. Уходя от погони, он увеличивал скорость, двигался по полосе встречного движения, создавая угрозу другим участникам дорожного движения. Вскоре нарушитель выехал за пределы города, но не справился с управлением. Машина остановилась. Автоинспекторы предприняли попытку задержать злоумышленника», - сообщает сайт МВД Татарстана.

Один из автоинспекторов встал перед автомобилем и предупредил о готовности применить оружие. Тем не менее водитель опять тронулся с места, едва не сбив полицейского. После предупредительных выстрелов инспекторы открыли огонь по колесам машины. Проехав еще немного с простреленным колесом, автомобиль все же остановился, нарушитель был задержан.

«Чтобы вызволить нарушителя, полицейские разбили локтем стекло водительской двери. Мужчина, находившийся за рулем, был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее судимый за разбой и кражу 28-летний местный житель, который, как выяснилось, никогда не получал водительского удостоверения», - сообщает МВД.

В результате инцидента инспектор получил ушибы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее в городе Волжский задержание водителя также завершилось погоней и стрельбой. Лихачом за рулем отечественной машины оказался 16-летний подросток.

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