Полицейская погоня со стрельбой за подростком-лихачом под Волгоградом попала на видео

Погоней со стрельбой завершилось задержание водителя в городе Волжский. Инцидент произошел 1 декабря на улице Пушкина. Сотрудники ДПС заметили тонированный автомобиль. На требование остановиться водитель не отреагировал и продолжил движение. Полицейские пустились в погоню. Водитель совершал рискованные маневры, создавая угрозу для окружающих.

Во время преследования сотрудница ДПС открыла стрельбу по колесам автомобиля нарушителя. Водитель остановился и попытался скрыться, но был задержан.

«Сотрудниками дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по городу Волжскому задержан водитель, создававший угрозу жизни для окружающих», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Лихачом оказался 16-летний подросток. Во время задержания он не пострадал. Сотрудники СК России возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Кроме того, составлен ряд протоколов о нарушении правил дорожного движения.