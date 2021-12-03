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Полицейская погоня со стрельбой за подростком-лихачом под Волгоградом попала на видео

Ян Брацкий
16:39 03.12.2021
Сотрудники ДПС заметили тонированный автомобиль, водитель которого не отреагировал на требование остановиться и попытался скрыться.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
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Погоней со стрельбой завершилось задержание водителя в городе Волжский. Инцидент произошел 1 декабря на улице Пушкина. Сотрудники ДПС заметили тонированный автомобиль. На требование остановиться водитель не отреагировал и продолжил движение. Полицейские пустились в погоню. Водитель совершал рискованные маневры, создавая угрозу для окружающих.

Во время преследования сотрудница ДПС открыла стрельбу по колесам автомобиля нарушителя. Водитель остановился и попытался скрыться, но был задержан.

«Сотрудниками дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по городу Волжскому задержан водитель, создававший угрозу жизни для окружающих», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Лихачом оказался 16-летний подросток. Во время задержания он не пострадал. Сотрудники СК России возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Кроме того, составлен ряд протоколов о нарушении правил дорожного движения.

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