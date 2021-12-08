Суд отменил иск Земфиры к Гришковцу о компенсации морального вреда

Останкинский суд Москвы принял решение отклонить иск певицы Земфиры к писателю Евгению Гришковцу о компенсации морального вреда. Артистка требовала выплатить ей компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей за высказывания Гришковца относительно ее творчества.

«Решением Останкинского районного суда Москвы отказано в удовлетворении исковых требований Рамазановой З.Т. к Гришковцу Е.В. и ООО "Телеканал "Дождь"* о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании денежной компенсации морального вреда», - цитирует ТАСС сообщение суда.

Иск Земфиры был подан в суд летом этого года. Согласно тексту документа, Гришковец в ходе интервью назвал певицу наркоманкой, что привело к негативному отношению к артистке со стороны поклонников, друзей и близких.

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