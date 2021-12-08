В стране и мире Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц Кира Карон Шольц сменил на посту канцлера Ангелу Меркель, которая руководила Германией 16 лет. © Фото: Florian Gaertner, photothek, Globallookpress Читайте нас на: На пост канцлера ФРГ избран министр финансов Германии, лидер Социал-демократической партии страны Олаф Шольц. Голосование по выборам канцлера состоялось в бундестаге. За кандидатуру Шольца проголосовали 395 депутатов из 736 при необходимом минимуме в 369 голосов. Против проголосовали 303 человека, шесть депутатов воздержались.



Напомним, что Шольц сменил на посту канцлера Ангелу Меркель, которая руководила Германией 16 лет, а точнее, 5 854 дня, что на 15 дней меньше рекордного срока Гельмута Коля.



Ранее экс-председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер рассказал газете Die Welt об одном качестве покидающей пост канцлера Германии Ангелы Меркель, которое вызвало у него раздражение. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика