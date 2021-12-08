Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц
Шольц сменил на посту канцлера Ангелу Меркель, которая руководила Германией 16 лет.
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На пост канцлера ФРГ избран министр финансов Германии, лидер Социал-демократической партии страны Олаф Шольц. Голосование по выборам канцлера состоялось в бундестаге.
За кандидатуру Шольца проголосовали 395 депутатов из 736 при необходимом минимуме в 369 голосов. Против проголосовали 303 человека, шесть депутатов воздержались.
Напомним, что Шольц сменил на посту канцлера Ангелу Меркель, которая руководила Германией 16 лет, а точнее, 5 854 дня, что на 15 дней меньше рекордного срока Гельмута Коля.
Ранее экс-председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер рассказал газете Die Welt об одном качестве покидающей пост канцлера Германии Ангелы Меркель, которое вызвало у него раздражение.