Экс-председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер рассказал газете Die Welt об одном качестве покидающей пост канцлера Германии Ангелы Меркель, которое вызвало у него раздражение.

«Я не виню ее за проблемы Европы...однако меня иногда раздражало, что ей нужно так много времени, чтобы дойти от размышлений о конечном результате до того, что происходит сейчас», – сказал бывший глава ЕК, говоря о разгаре миграционного кризиса в 2015 году.

Однако, считает Юнкер, Меркель оказалась в нужном месте и в нужное время. Кроме того, он заявил, что будет тосковать по уходящему канцлеру, так как она, по его словам, умеет выслушать и уделить одинаковое количество внимание всем.

Ранее Бундесвер под панк-рок проводил Ангелу Меркель с поста канцлера Германии, который она занимала 16 лет, а точнее, 5 854 дня, что на 15 дней меньше рекордного срока Гельмута Коля.

Меркель продолжит исполнять обязанности канцлера до официального назначения на пост Олафа Шольца, которое запланировано на 8 декабря.