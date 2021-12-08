В стране и мире Песков заявил, что Путину понравился онлайн-формат общения с Байденом Алексей Курильченко По словам Дмитрия Пескова, онлайн-переговоры в закрытом формате позволяют президентам говорить откровенно. © Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости Читайте нас на: Президенту России Владимиру Путину понравился онлайн-формат, в котором прошли переговоры с лидером США Джозефом Байденом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такая система ведения переговоров позволяет говорить откровенно. «Этот формат позволяет достаточно откровенно разговаривать, по крайней мере, этот формат президенту Путину понравился», - сказал Песков журналистам. Песков отметил, что сроки следующего контакта Путина и Байдена назвать невозможно. При этом президенты отметили важность продолжения общения. Переговоры прошли 7 декабря. Президент России общался со своим американским коллегой из своей резиденции в Сочи. Президенты обсудили широкий круг вопросов, в том числе напряженность вокруг Украины и отношения России и НАТО. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал тон саммита откровенным. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика