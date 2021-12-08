«Рад, что все закончилось»: Гришковец об отклонении иска Земфиры

Писатель Евгений Гришковец отреагировал на решение Останкинского суда Москвы отклонить иск певицы Земфиры о компенсации морального вреда. Гришковец в беседе со «Звездой» признался, что пока не знает подробностей решения суда, так как находится на гастролях.

«Я не знаю никаких подробностей - иск отклонили, и все. Я нахожусь сейчас на гастролях. Конечно, я рад, что все закончилось. Я не рад тому, что это вообще происходило, но рад тому, что закончилось», - сказал писатель.

Ранее суд принял решение отклонить иск певицы Земфиры к писателю Евгению Гришковцу о компенсации морального вреда. Артистка требовала выплатить ей компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей за высказывания Гришковца относительно ее творчества.