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Представители РФ проведут инспекцию на полигонах в Латвии

Анна Берестовая
00:00 22.11.2021
Российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны Латвии.
Представители РФ проведут инспекцию на полигонах в Латвии
© Фото: World Armies flickr
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По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, в период с 22 по 25 ноября 2021 года в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов проводит инспекцию указанного района на территории Латвии.

Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 16 тысяч квадратных метров.

В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, проводимой военной деятельности, информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях.

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