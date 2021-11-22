Представители РФ проведут инспекцию на полигонах в Латвии

По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, в период с 22 по 25 ноября 2021 года в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов проводит инспекцию указанного района на территории Латвии.

Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 16 тысяч квадратных метров.

В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, проводимой военной деятельности, информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях.