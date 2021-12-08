В РФ Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото нарушителя

Верховный суд Российской Федерации рассмотрел кассационную жалобу продуктового магазина из московского района Люблино. В магазин с проверкой пришла управа района и зафиксировала нарушение, когда продавец находился без маски. На магазин составили протокол, и суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей.

В свою очередь, представитель магазина не согласился со штрафом и продолжил оспаривать его вплоть до Верховного суда, указав, что райсуд не назначил экспертизу по фотографии и не допросил понятых.

В конечном итоге Верховный суд РФ постановил, что по делам о нарушении масочного режима можно не проводить расследование и не назначать экспертизы, достаточно протокола и фотофиксации.

«Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина на своем рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора), обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу, отвечающим требованиям, предъявляемым к такому виду доказательствам названным кодексом», - сказано в постановлении.

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил перспективы окончательной победы над COVID-19. Как отметил вирусолог, это произойдет, если люди продолжат активно вакцинироваться и носить маски.