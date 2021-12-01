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Вирусолог оценил перспективы окончательной победы над COVID-19

Ян Брацкий
19:00 01.12.2021
Как отметил Анатолий Альтштейн, это произойдет, если люди продолжат активно вакцинироваться и носить маски.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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России вполне по силам победить пандемию новой коронавирусной инфекции в 2022 году. В этом уверен профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Для этого, считает он, необходимо строго соблюдать рекомендации вирусологов и вакцинироваться.

«У нас появилось реальное лекарство, противоэпидемические меры, которые применяют в целом ряде стран - тоже достаточно эффективны. Моя уверенность в том, что мы справимся с пандемией в 2022 году основана на том, что население будет этому способствовать. Но если граждане не будут вакцинироваться, дистанцироваться, не продолжат носить маски - мой прогноз негативный. Будем и в 22-ом и в 23-ем году с этим вирусом жить и будем терять сотни тысяч жизней», - предупредил Альтштейн.

Появление нового омикрон-штамма COVID-19 существенно не осложнит противоэпидемическую обстановку, уверен эксперт. Даже если существующие вакцины не подойдут для профилактики инфицирования.

«Может на следующей неделе или еще через неделю будет ясно, как существующие вакцины действуют на "омикрон". В случае чего, не будет большой проблемой создать вакцину от него. Но это займет время, необходимо делать проверки вакцины, а создать лекарство можно через несколько недель», - добавил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Ранее Анатолий Альтштейн предположил, что благодаря распространению нового штамма коронавируса COVID-19 может перейти в разряд обычных простудных инфекций. Подобный шанс имеется в том случае, если «омикрон» вытеснит «дельту» и станет преобладающей вариацией заболевания. Как объяснил специалист, сегодня есть основания думать, что последняя мутация коронавируса может обладать пониженной патогенностью.

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