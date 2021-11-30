Военный вертолет потерпел крушение в Азербайджане

На полигоне в Азербайджане в ходе учений разбился военный вертолет. Об этом сообщили Погранслужба и Генпрокуратура республики.

«Сегодня примерно в 10.40 военный вертолет государственной пограничной службы потерпел крушение при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гарагейбат" в Хызинском районе», - сказано в совместном сообщении ведомств.

Отмечается, что в результате катастрофы погибли люди, есть раненые. О точном числе жертв и пострадавших не сообщается.

На место происшествия прибыло руководство Госпогранслужбы и Генпрокуратуры. В настоящее время ведется совместное расследование.