Военный вертолет потерпел крушение в Азербайджане
В результате катастрофы погибли люди, есть раненые. О точном числе жертв и пострадавших не сообщается.
© Фото: Мурад Оруджев, РИА Новости
На полигоне в Азербайджане в ходе учений разбился военный вертолет. Об этом сообщили Погранслужба и Генпрокуратура республики.
«Сегодня примерно в 10.40 военный вертолет государственной пограничной службы потерпел крушение при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гарагейбат" в Хызинском районе», - сказано в совместном сообщении ведомств.
Отмечается, что в результате катастрофы погибли люди, есть раненые. О точном числе жертв и пострадавших не сообщается.
На место происшествия прибыло руководство Госпогранслужбы и Генпрокуратуры. В настоящее время ведется совместное расследование.