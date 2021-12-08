Армия Корвет «Стойкий» уничтожил морские цели ракетной и артиллерийской стрельбой на Балтике Стрельба комплексом «Уран» выглядит особенно эффектно, поскольку на корветах пусковые установки расположены поперек продольной оси корабля - ракеты уходят не вперед или вверх, а в сторону. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Корвет «Стойкий» в Балтийском море успешно поразил цель при помощи ракетного комплекса «Уран». В роли надводной мишени выступил специальный плавучий корабельный щит. Пуск крылатой ракеты экипаж выполнил почти на полном ходу. Стрельба комплексом «Уран» выглядит особенно эффектно, поскольку на корветах пусковые установки расположены поперек продольной оси корабля - ракеты уходят не вперед или вверх, а в сторону. Дозвуковой «Уран» способен поразить цель на дальности свыше 100 километров. Благодаря такому мощному вооружению российские корветы проекта 20 380 способны соперничать с западными фрегатами. Корветы проекта 20 380 - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до 4 000 миль. Материал подготовил Тимур Шерзад В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика