Более 30 масштабных учений: на Балтийском флоте подвели итоги 2021 учебного года

В 2021 учебном году экипажами надводных кораблей Балтийского флота было выполнено более 400 боевых упражнений.

Экипажами кораблей Балтфлота в этом году выполнено 430 боевых упражнений, в том числе ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания.

Кораблями сдано более 120 курсовых задач, а корабельными соединениями и тактическими группами проведено более 30 тактических учений разного уровня.

Наплаванность надводных сил Балтийского флота с начала 2021 составила около 3000 суток. В общей сложности надводные корабли и суда обеспечения прошли порядка 200 тысяч морских миль. Подготовлены ударные, тральные и десантные корабельные тактические группы.

Свои лучшие качества военнослужащие старейшего военно-морского объединения России смогли проявить в ходе ССУ «Запад-2021», причем многие важнейшие эпизоды маневров, включая высадку десанта, прошли на Балтике.

Корабли и суда обеспечения Балтийского флота продолжают выполнять задачи в дальних океанских походах в составе постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземноморье. Так, в апреле из дальнего похода вернулся отряд в составе корвета «Стойкий», танкера «Кола», морского буксира «Яков Гребельский» и плавучей мастерской «ПМ-82». За четыре месяца «Стойкий» и «Кола» побывали в Индийском океане, где приняли участие в международных маневрах.

Большие десантные корабли «Королев» и «Калининград» под флагом командира соединения совершили пятимесячный дальний поход в районы Средиземного и Черного морей, оставив за кормой более 14 тысяч миль.

Корвет «Бойкий» и БДК «Минск» за 37 походных суток прошли более 5500 морских миль, с достоинством и честью продемонстрировав Андреевский флаг на просторах Балтийского и Северного морей, проливной зоны и у берегов Великобритании.

Успешно выполнили задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов в районах интенсивных боевых действий Второй мировой войны корабль противоминной обороны «Александр Обухов» и базовый тральщик «Леонид Соболев». 3а 51 сутки похода в нередко штормовых условиях экипажи кораблей прошли 2800 морских миль, обнаружили и уничтожили 17 мин и благополучно вернулись в родную базу.

Кроме того, на днях в Балтийск из дальнего похода возвратился экипаж учебного корабля Балтийского флота «Смольный», на котором прошли практику курсанты военно-морских учебных заведений Минобороны России.

В этом году за успешное решение задач дальних походов, заслуги в укреплении обороноспособности страны более 100 моряков-балтийцев были награждены различными государственными и ведомственными наградами.

С момента возрождения традиции проведения в День ВМФ Главного военно-морского парада надводные силы Балтийского флота неизменно принимают участие в этом важнейшем воинском ритуале. В 2021 году в масштабном, зрелищном и незабываемом мероприятии в Санкт-Петербурге и на Кронштадтском рейде приняли участие экипажи более чем 40 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийской и Ленинградской военно-морских баз БФ.