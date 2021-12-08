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Ушаков: Путин и Байден поручили своим командам обсудить чувствительные вопросы

Кира Тило
00:16 08.12.2021
Отмечается, что лидеры РФ и США также поручили обсуждение «красных линий».
Ушаков: Путин и Байден поручили своим командам обсудить чувствительные вопросы
© Фото: Михаил Метцель РИА Новости
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Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились поручить своим командам обсудить чувствительные вопросы и «красные линии». Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. 

«В конце концов лидеры условились поручить своим командам, своим представителям вступить в контакт оперативно по этим чувствительным вопросам», - сказал Ушаков.

Он также отметил, что эта договоренность была достигнута с учетом озабоченности РФ, особенно после того, как российский лидер сказал, что «есть определенные "красные линии"».

«В частности, эти линии исключают дальнейшее любое продвижение НАТО на Восток и размещение на территории Украины, как и других сопредельных с нами государств, угрожающих нам оружейных систем, особенно наступательного вооружения», - пояснил Ушаков.

Встреча лидеров РФ и США прошла седьмого декабря в режиме видеосвязи и длилась два часа. В Кремле назвали деловым характер переговоров Путина и Байдена.

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