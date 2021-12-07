В Кремле назвали деловым характер переговоров Путина и Байдена

В Кремле дали оценку состоявшимся переговорам президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. В пресс-службе Кремля сообщили, что беседа глав государств носила деловой и откровенный характер.

«В целом разговор носил откровенный и деловой характер», - говорится в сообщении.

В частности, в ходе встречи речь шла о реализации итогов саммита в Женеве, который состоялся в июле. Президенты отметили необходимость сохранения «духа Женевы» при рассмотрении вопросов двусторонних отношений и других возникающих между Россией и США проблем.

Кроме того, главы государств выразили точку зрения, что российская и американская стороны будут продолжать диалог и необходимые контакты с учетом особой ответственности. Президенты будут поддерживать взаимоотношения для сохранения необходимого уровня международной безопасности и стабильности между странами.