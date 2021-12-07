Политолог спрогнозировал возможные итоги переговоров Путина и Байдена

Такой формат, в котором 7 декабря пройдут переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, последний раз использовался очень давно. Именно поэтому грядущий новый виток может стать действенным способом нормализации отношений РФ и Соединенных Штатов. Как в беседе со «Звездой» сказал политолог Артемий Атаманенко, очевидные претензии, которые есть у обеих стран друг к другу, не отрегулированы на уровне их глав, поэтому переговоры Путина и Байдена могут стать довольно значимыми.

«Они могут стать точкой для построения конструктивного диалога. Вполне вероятно, что после этого последует некоторый откат тех мер, которые были приняты со стороны обеих стран в последнее время. Аналогичная ситуация была несколько месяцев назад с отзывом дипломатов. Поэтому такие переговоры свидетельствуют о том, что диалог построен, и могут привести к его некоторой стабилизации», - заявил эксперт.

Атаманенко отметил, что при позитивном развитии переговоры могут привести к дальнейшим конкретным предложениям и совместным планам по сотрудничеству.

«Однако этого всего может и не произойти», - подытожил он.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что США и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций в отношении российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в случае «нападения» Россией на Украину. Отмечается, что новые ограничения являются одним из вариантов, которые президент США Джо Байден может изложить во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным.