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Синоптик предупредил москвичей о надвигающемся снегопаде

Кира Карон
13:42 06.12.2021
Как отметил Вильфанд, завтра днем и ночью ожидаются осадки преимущественно в виде снега, местами сильного.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Михаил Голенков, РИА Новости
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Звезде», что по прогнозу синоптиков завтра ожидается сильный ветер до 15 метров в секунду и снегопад.



«Сегодня утром было спрогнозировано, что осуществится перемещение циклона с юго-запада. Этот процесс называется выход южного циклона. Этот выход всегда сопровождается с рядом негативных событий. Прежде всего температура в первой половине ночи будет серьезная минус три, минус пять. В области ожидается до минус семи. Затем в передней части этого циклона, поскольку вечер южный, то воздушные массы будут идти с юга. Будет тепло. Москва будет находиться в зоне сходимости двух потоков. Завтра днем и ночью ожидаются осадки преимущественно в виде снега, местами сильного. Местами гололед, ветер до 15 метров в секунду», - сказал синоптик.

Ранее он рассказал, что в некоторые российские регионы в ближайшее время придут сильные заморозки. Так, по словам метеоролога, температура до минус 20-29 градусов ожидает Мурманскую, Вологодскую, Ленинградскую, Ярославскую, Ивановскую, Кировскую области, Пермский край и Карелию.

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