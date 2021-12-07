В Госдепе объяснили расширение НАТО политикой «открытых дверей»

В НАТО готовы принимать новых членов ввиду политики «открытых дверей». Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

По его словам, в ведомстве поддерживают соответствующие желания и возможности любых стран, в том числе «право Украины самостоятельно решать свое будущее».

«Как и предыдущие администрации, мы ясно дали понять, что двери НАТО открыты, мы привержены политике открытых дверей, которая была выдвинута в Бухаресте, что НАТО должно оставаться вариантом для претендентов, когда они будут готовы и способны выполнить соответствующие обязательства», - заявил Прайс.

При этом, по его словам, «никто не должен иметь права вето» на желания «такой страны, как Украина». Представитель Госдепа назвал это «важным принципом международного порядка», защищаемым Соединенными Штатами.

«Идея о том, что НАТО или страна-претендент, такая, как Украина, может представлять угрозу для России была бы смехотворной, если бы ситуация не была столь серьезной», - добавил Прайс.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российская сторона обеспокоена вероятным размещением военных подразделений западных стран на территории Украины. Со слов представителя Кремля, данная ситуация заставляет Москву принимать решения по защите собственных интересов.