Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Госдепе объяснили расширение НАТО политикой «открытых дверей»

Егор Левин
09:12 07.12.2021
Представитель Госдепа заявил, что «никто не должен иметь права вето» на волеизъявления других стран и назвал это «важным принципом международного порядка», который защищает США.
В Госдепе объяснили расширение НАТО политикой «открытых дверей»
© Фото: Dominika Zarzycka, ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

В НАТО готовы принимать новых членов ввиду политики «открытых дверей». Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

По его словам, в ведомстве поддерживают соответствующие желания и возможности любых стран, в том числе «право Украины самостоятельно решать свое будущее».

«Как и предыдущие администрации, мы ясно дали понять, что двери НАТО открыты, мы привержены политике открытых дверей, которая была выдвинута в Бухаресте, что НАТО должно оставаться вариантом для претендентов, когда они будут готовы и способны выполнить соответствующие обязательства», - заявил Прайс.

При этом, по его словам, «никто не должен иметь права вето» на желания «такой страны, как Украина». Представитель Госдепа назвал это «важным принципом международного порядка», защищаемым Соединенными Штатами.

«Идея о том, что НАТО или страна-претендент, такая, как Украина, может представлять угрозу для России была бы смехотворной, если бы ситуация не была столь серьезной», - добавил Прайс.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российская сторона обеспокоена вероятным размещением военных подразделений западных стран на территории Украины. Со слов представителя Кремля, данная ситуация заставляет Москву принимать решения по защите собственных интересов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:30 В стране и мире
СМИ: новые санкции США в отношении РФ могут затронуть обмен валют
06:48 В стране и мире
Почти 900 выработок предстоит обследовать горноспасателям в шахте «Листвяжная»
07:19 В стране и мире
СМИ: Киев просит у США оружие, которое предназначалось Афганистану
06:28 В стране и мире
Министр обороны Украины заявил, что стране не нужны военные Канады или США для «защиты от РФ»
05:54 В стране и мире
В Госдуме не увидели необходимости в новых ограничениях из-за «омикрона»
Популярное
Видео
Депутат Валерий Рашкин пришел на допрос в СК РФ
В Сети появились кадры экстренной посадки в Иркутске обледеневшего А321
Ученые назвали нетипичный признак диабета
Видео
«Праздник» на трассе: горящий грузовик с пиротехникой в Казахстане попал на видео
Видео
Полицейская погоня со стрельбой за подростком-лихачом под Волгоградом попала на видео
Названы четыре привычки, которые приводят к развитию рака
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.