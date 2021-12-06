В стране и мире Песков заявил, что в РФ обеспокоены возможным размещением военных НАТО на Украине Елизавета Потейчук По словам представителя Кремля, данные действия вынуждают Москву принимать меры по защите собственных интересов. © Фото: pexels.com Читайте нас на: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россию беспокоит вероятное размещение военных подразделений западных стран на территории Украины. С его слов, данная ситуация заставляет Кремль принимать решения по защите собственных интересов. «Аналогичные заявления мы уже слышали из ряда европейских столиц, в том числе от британских военных, по-моему, было заявление о том, что они готовы направить туда свои подразделения. Причем не только тренировочные, но и боевые. Конечно, это то, что нас чрезвычайно беспокоит, это то, что нам не нравится. И это то, что заставляет нас принимать какие-то меры по защите собственных интересов, страховаться от происходящего», - рассказал Песков в интервью телеканалу RT. Ранее Дмитрий Песков заявил, что НАТО демонстрирует крайне агрессивную позицию. Представитель Кремля также сообщил, что Москва защищает собственные интересы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика