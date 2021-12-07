Министр обороны Украины заявил, что стране не нужны военные Канады или США для «защиты от РФ»

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не нуждается в военных контингентах США или Канады для того, чтобы «защититься от России», но украинские войска нуждаются в модернизации имеющихся у них вооружений.



«Нам не нужны американские или канадские солдаты, сражающиеся здесь за Украину. Мы будем сражаться сами, но нам необходима модернизация вооружений», - сказал Резников в интервью телеканалу CNN.

Согласно данным СМИ, ранее стало известно, что руководство США сейчас рассматривает возможность введения санкций против РФ для сдерживания якобы «вторжения» России на территорию Украины. По данным прессы, ограничительные меры могут коснуться энергетических компаний.