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Коллективный иммунитет: как Севастополю удалось стать самым стойким к COVID городом РФ

Виктория Косогляденко
Тимур Шерзад
13:28 06.12.2021
Несмотря на хороший уровень вакцинации, власти не собираются пока снимать ограничения. Наоборот, чтобы закрепить результаты, в городе усилят контроль за соблюдением масочного режима. Останется и система QR-кодов. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В России появился первый субъект с коллективным иммунитетом к коронавирусу. Пример стойкости подает Севастополь! Там вакцинировались больше 80% населения - об этом сообщили в российском правительстве. При этом вакцинация продолжается, и ее темпы не планируют снижать.

Раннее утро. На дежурство заступает новая боевая смена. Первым делом - проверка самочувствия всей команды. Это правило на корабле завели в период пандемии. Экипаж большого десантного корабля одним из первых в полном составе вакцинировался. С тех пор моряки забыли про больничный. Среди офицеров - редкие специальности, которые в море в самом деле нужнее, чем на больничной койке.

Сегодня в Севастополе привиты каждый первый офицер и каждый второй житель города. Хотя был период, когда неделями фиксировались антирекорды. Число заболевших в октябре-ноябре росло. А выздоровевших, наоборот, сокращалось.

«Пару месяцев назад у нас были развернуты дополнительные койки. В сумме у нас составляло 380 коек. На данный момент у нас сокращены койки, потому что новые пациенты, зараженные коронавирусом, не поступают», - подчеркнула заведующая инфекционным отделением городской больницы №1 Севастополя Ирина Никулина.

Тогда в городе не побоялись крайних мер. Установили блокпосты, организовали въезд по QR-кодам, а пункты вакцинации перевели в режим 24/7.

Мобильные пункты вакцинации на улицах Севастополя работают в круглосуточном режиме. Прием идет даже ночью. Рядом развернуты палатки, где можно заполнить документы и дождаться своей очереди на прививку.

До сих пор несколько амбулаторий так и работают в ночную смену. В наличии любой компонент и в любое время суток. Очередей нет. Оно и понятно - привит сейчас каждый второй в городе. 

Коллективный иммунитет - это еще и дополнительная защита от нового штамма. Сейчас в Севастополе нет зараженных омикроном. Но даже если переносчик просочится, риск заболеть у остальных, даже у контактеров, минимальный. К тому же сейчас активно проводят ревакцинацию.

Несмотря на хороший уровень вакцинации, власти не собираются пока снимать ограничения. Наоборот, чтобы закрепить результаты, в городе усилят контроль за соблюдением масочного режима. Останется и система QR-кодов. 

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