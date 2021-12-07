МЧС эвакуирует экипаж севшего на мель на Сахалине сухогруза

Экипаж сухогруза Xing Yuan, севшего на мель в порту Холмск на Сахалине, готовят к эвакуации. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Эвакуация запланирована на вторую половину дня во вторник, 7 декабря. На борту судна, терпящего бедствие в акватории Холмского района, находится экипаж из 12 граждан КНР. Как уточняется, сухогруз повреждений не получил, разлива топлива не наблюдается, угрозы жизни и здоровью экипажа нет.

«Специалистами сахалинской Морспасслужбы будет осмотрено судно и разработан план дальнейших действий. Также с улучшением погодных условий в превентивных целях специалистами планируется установка боновых заграждений», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что на месте происшествия находится начальник ГУ МЧС по Сахалинской области Игорь Ямуков, работают шесть спасателей и три единицы техники. Сообщение о том, что на мель в районе набережной Холмска село судно, поступило спасателям в 16.02 (8.02 мск) в понедельник, 6 декабря.