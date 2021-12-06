У берегов Сахалина сел на мель сухогруз
Грузовое судно «прибило» прямо к берегу.
© Видео: Трепанг ДВ,Youtube © Фото: Трепанг ДВ,Youtube
Сухогруз сел на мель в Холмском морском порту Сахалина. Видео опубликовано в Сети.
На кадрах видно, что судно стоит на мели. Экипажа, судя по кадрам, рядом с судном нет. На данный момент подробности произошедшего выясняются.
Ранее в районе Находки на юге Приморья контейнеровоз сел на мель и получил течь. Отмечалось, что судно отклонилось от курса, в результате чего произошел инцидент.