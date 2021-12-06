Псаки ответила на вопрос о намерениях Байдена пригрозить РФ во время беседы с Путиным

Разговор президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным не следует рассматривать как возможность для Вашингтона изложить угрозы Москве. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Думаю, здесь дело не в угрозах. Суть в том, чтобы донести то, что верным путем вперед здесь является дипломатия», - сказала она, отвечая на вопрос, чем намерен пригрозить РФ Байден в случае ее якобы возможного вторжения на Украину.

При этом она добавила, что касаемо финансовых санкций «есть возможность дальнейших действий, которые нанесут значимый и серьезный вред российской экономике». Псаки отметила, что это можно называть угрозой, фактом или подготовкой.

«Называйте это как хотите. Но это то, о чем мы говорили публично», - сказала представитель Белого дома.

Во время брифинга Псаки также рассказала, что в ходе разговора с Путиным Байден намерен затронуть темы, касающиеся кибербезопасности и двусторонних отношений. Переговоры лидеров двух стран по видеосвязи запланированы на вторник, 7 декабря.