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Профессор Сколтеха допустил возможность «взрыва» заболеваемости «омикроном» в РФ

Анна Берестовая
04:37 07.12.2021
Ученый предупредил о вероятности развития взрывной заболеваемости омикрон-штаммом в России.
Профессор Сколтеха допустил возможность «взрыва» заболеваемости «омикроном» в РФ
© Фото: Fleig Eibner-Presse foto via ww Globallookpress
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Хотя в настоящее время в РФ зафиксировано лишь два случая заражения омикрон-штаммом, их число может значительно увеличиться. Об этом рассказал профессор Сколтеха Георгий Базыкин, уточнив, что вирус, вероятно, способен распространяться экспоненциально.

Реализоваться подобная вероятность, по словам ученого, может как через множество недель, так и достаточно скоро. При этом поначалу небольшое количество заболевших заставляет ощутить расслабленность, после чего следует неудержимый рост.

«Это сценарий, который меня очень волнует», - цитирует специалиста РИА Новости.

Базыкин отметил, что первоначальное незаметное распространение происходило и в ЮАР, где между появлением и обнаружением «омикрона» прошло примерно два месяца. При этом, по его мнению, Россия обладает в этом случае преимуществом, так как уже знает, какой вирус искать.

Профессор указал, что штамму «дельта», наиболее распространенному сегодня в РФ, вряд ли удастся сдержать новую разновидность коронавируса. Он предположил, что «омикрон» частично пропускается иммунитетом, появляющимся после «дельты», и уже захватил ряд областей, где «правила» предыдущая мутация вируса.

Ранее ученые в ЮАР обнаружили, что при перенесении нового омикрон-штамма вероятность вновь заболеть COVID-19 оказывается заметно выше, чем в случае предшествующих вариаций болезни. Такой результат показали проведенные специалистами исследования.

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