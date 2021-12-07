Подарок с тысячелетней историей: Моди преподнес Путину три агатовые чаши

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту РФ Владимиру Путину три чаши из агата, произведенные в его родном штате Гуджарат. В понедельник, 6 декабря, Путин и Моди провели переговоры в Нью-Дели.

Подарок российскому лидеру был преподнесен по окончанию встречи. Чаши находились в двух коробках с аннотацией о традиции производства изделий из агата в штате Гуджарат на западе Индии.

Подаренные президенту чаши изготовлены в городе Камбат на побережье Аравийского моря. Традиция их производства в этом месте берет начало со времен древней Хараппской цивилизации (III-II век до н.э.), уточняет ТАСС.

Путин, в свою очередь, преподнес Моди латунные упоры для книг в виде слонов. Их изготовили мастера из Златоуста, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин и Моди провели встречу впервые с 2019 года - в сентябре индийский премьер посещал Владивосток, а в ноябре лидеры встретились на полях саммита БРИКС в Бразилиа. Встреча длилась 3,5 часа, результатом стало совместное заявление, касающееся всего спектра двусторонних отношений.