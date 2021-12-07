На Украине остановили 20 блоков и один корпус ТЭС и ТЭЦ из-за дефицита угля

На Украине в связи с нехваткой угля были остановлены 20 блоков и один корпус ТЭС и ТЭЦ. В это же время еще один блок Добротворской ТЭС, а также корпус Славянской ТЭС находятся на аварийном ремонте.

Общие запасы угля на складах теплоэлектростанции оценили в 414,9 тысячи тонн по состоянию на понедельник. В связи с последними изменениями, как сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго», доля ТЭС в покрытии энергетической нагрузки в стране сократилась с 23% до 22%

По причине острого дефицита угля, наблюдающегося в настоящее время на Украине, могут происходить веерные отключения на станциях. При этом, согласно заявлениям президента страны Владимира Зеленского, двух произведенных недавно поставок угля из-за рубежа должно было хватить до конца 2021 года.

Еще пять судов, согласно сообщению премьер-министра государства Дениса Шмыгаля, с углем должны будут добраться до берегов страны в начале декабря. Согласно ТАСС, все суда везут на себе около 1,5 миллиона тонн угля из четырех других стран для покрытия энергодефицита.

Ранее в украинском «Нафтогазе» выступили явно против сертификации Германией газопровода «Северный поток - 2». В компании указали, что действия, на которые готова пойти Германия, являются «издевательством над правилами ЕС» и выразили надежду на то, что процедура не будет проведена.