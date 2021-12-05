Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ заявили о необходимости «заставлять» Украину выполнять Минские соглашения

Анна Назайкина
14:21 05.12.2021
Именно для этого и был создан «нормандский формат», подчеркнул Сергей Лавров.
В МИД РФ заявили о необходимости «заставлять» Украину выполнять Минские соглашения
© Фото: МИД РФ
Читайте нас на:

Украинские власти не собираются следовать Минским соглашениям по собственной воле, считает глава российского  Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Он также добавил, что для того, чтобы Киев начал выполнять эти договоренности, его необходимо «заставлять».

«Если ее (Украину, - Прим.ред.) оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять, именно для этого и был создан нормандский формат, но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами. Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать», - сказал он в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Напомним, что на этой неделе во вторник, 30 ноября, в Службе внешней разведки России заявили, что именно украинские власти провоцируют напряженность в Донецкой и Луганской областях. Также в СВР добавили, что европейские страны в настоящее время не видят перспектив превращения Украины в «цивилизованного предсказуемого партнера».

Москва не раз выражала приверженность Минским соглашениям 2015 года, которые, по утверждению РФ, являются безальтернативной основой урегулирования внутреннего конфликта на Украине.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:59 В стране и мире
Минобороны Белоруссии заявило об угрозе безопасности из-за нарушения Киевом госграницы
13:37 В стране и мире
Захарова заявила о фашистском «следе» в статье Bild о «вторжении» России на Украину
11:39 В стране и мире
В Роскосмосе впервые показали «двустороннюю» версию ракеты «Союз»
11:13 В стране и мире
В Польше задержали российский сухогруз
09:25 В стране и мире
статья
Энергетический кризис и конфликт в Донбассе: Медведчук объяснил важность диалога между Москвой и Киевом
Популярное
В Сети появились кадры экстренной посадки в Иркутске обледеневшего А321
Ученые назвали нетипичный признак диабета
Видео
«Праздник» на трассе: горящий грузовик с пиротехникой в Казахстане попал на видео
Видео
Полицейская погоня со стрельбой за подростком-лихачом под Волгоградом попала на видео
Названы четыре привычки, которые приводят к развитию рака
Мясников назвал лекарство, от которого можно оглохнуть
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.