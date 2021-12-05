В МИД РФ заявили о необходимости «заставлять» Украину выполнять Минские соглашения

Украинские власти не собираются следовать Минским соглашениям по собственной воле, считает глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Он также добавил, что для того, чтобы Киев начал выполнять эти договоренности, его необходимо «заставлять».

«Если ее (Украину, - Прим.ред.) оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять, именно для этого и был создан нормандский формат, но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами. Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать», - сказал он в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Напомним, что на этой неделе во вторник, 30 ноября, в Службе внешней разведки России заявили, что именно украинские власти провоцируют напряженность в Донецкой и Луганской областях. Также в СВР добавили, что европейские страны в настоящее время не видят перспектив превращения Украины в «цивилизованного предсказуемого партнера».

Москва не раз выражала приверженность Минским соглашениям 2015 года, которые, по утверждению РФ, являются безальтернативной основой урегулирования внутреннего конфликта на Украине.