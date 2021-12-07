Фильм Метлиной «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС» стал лауреатом премии «Знание»

Фильм «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС» получил главную награду премии «Знание» в номинации «За лучший просветительский фильм». Над созданием ленты работала ведущая программы «Между тем» на телеканале «Звезда» Наталия Метлина. Руководитель Московского художественного театра им. А. П. Чехова Константин Хабенский вручил награду номинантам.

«Искренне благодарим телеканал "Звезда" и автора фильма Наталию Метлину за очень внимательное и бережное отношение к уникальным историческим материалам. Фильм получился очень искренним, он прежде всего о людях - о первом космонавте и журналистах ТАСС, которые прославили свою страну и ее достижения», - заявила руководитель отдела внешних коммуникаций департамента корпоративных коммуникаций ТАСС Екатерина Титова.

Фильм «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС» посвящен 60-летию со дня полета первого человека в космос. В фильме вместе с кадрами из документальной хроники были использованы свыше 70 снимков из архива ТАСС. Картина вышла на телеканале «Звезда» 10 апреля 2021 года.

«Мне кажется, что благодаря Гагарину очень многие люди, молодые люди пошли в науку, мечтали стать космонавтами. Только потому, что очень талантливо и очень красиво Гагарина запечатлели фотографы ТАСС. Потому что все, что у нас осталось, это смотреть на эти кадры, на эту фантастическую улыбку и взгляд в будущее», - отметила Наталия Метлина в беседе с ТАСС.

Ранее актриса Юлия Пересильд в беседе со «Звездой» поделилась впечатлениями после съемок фильма в космосе. По ее словам, ей и режиссеру Климу Шипенко, которые провели на МКС почти две недели, не хотелось улетать.