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Заново научиться ходить: Пересильд поделилась впечатлениями после съемок в космосе

Анна Назайкина
15:23 19.10.2021
По словам космонавта Олега Новицкого, никаких бытовых проблем киногруппа на МКС не доставила.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Савостьянов, РИА Новости
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Заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд рассказала на послеполетной пресс-конференции о своих впечатлениях после съемок в космосе кинокартины «Вызов». По ее словам, ей и режиссеру Климу Шипенко, которые провели на МКС почти две недели, не хотелось улетать.
Также члены киноэкипажа признались, что в первые минуты после возвращения им пришлось вспоминать, как нужно ходить.

«Было очень мало времени. И мы с Климом в последний день, когда вот мы понимаем, что завтра уже все, мы вдруг поняли, что мы не насмотрелись в иллюминатор. Какое-то такое ощущение, что все это, с одной стороны, длилось целую вечность, а с другой стороны, что ты вот вроде бы прилетел, и все - уже обратно. Поэтому это должно какое-то время пройти, чтобы пережить это все на самом деле», - рассказала актриса.

По словам космонавта Олега Новицкого, никаких бытовых проблем киногруппа на МКС не доставила благодаря хорошей работе в Центре подготовки космонавтов. Кадры, снятые на станции, станут частью фильма. Он расскажет историю девушки-врача, которая должна покинуть Землю, чтобы спасти космонавта.

Напомним, что актриса и режиссер 17 октября успешно покинули спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18» после приземления. Киноэкипаж приземлился в степи Казахстана в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган в 7.35 по московскому времени.

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