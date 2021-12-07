В ВОЗ рекомендовали не переливать пациентам с COVID-19 плазму крови переболевших

Во Всемирной организации здравоохранения рекомендовали не использовать переливание плазмы крови пациентов, перенесших COVID-19, при лечении коронавируса. В организации пришли к выводу, что данный метод, на который ранее возлагались надежды, не оправдал себя в качестве терапевтического средства.

В ВОЗ уточнили, что переливания не способны повысить шансы пациентов с коронавирусной инфекцией на выживание или сократить необходимость применения механической вентиляции легких. Кроме того, такого рода лечение является долгим и финансово затратным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на штаб-квартиру ВОЗ в Женеве.

Ранее в России стартовало производство иммуноглобулина для лечения COVID-19 на основе крови переболевших пациентов. В министерстве здравоохранения страны сообщили, что планируют в наращивать процесс в ближайшем будущем.