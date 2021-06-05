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В России запустили производство препарата от COVID-19 на основе крови переболевших

Олеся Степакова
07:08 05.06.2021
По словам главы Минздрава, сейчас появились новые данные о сочетании плазмы крови с противовирусными препаратами.
В России запустили производство препарата от COVID-19 на основе крови переболевших
© Фото: Vyacheslav Madiyevskyy Keystone Press Agency Globallookpress
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В России началось производство иммуноглобулина для лечения коронавируса на основе плазмы крови переболевших COVID-19. В дальнейшем планируется наращивать производство данного препарата. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«В России начато производство, надо его сейчас увеличивать, и обязательно для этого потребуется плазма», – заявил министр на полях ПМЭФ-2021.

По словам главы Минздрава, так называемая монотерапия теми или иными препаратами действительно не всегда дает полный эффект, поэтому врач выбирает в числе прочего комбинацию. Сейчас появились новые данные о сочетании плазмы крови с противовирусными препаратами, уточнил Мурашко.

Ранее стало известно, что в Военно-медицинской академии лечат COVID-19 с использованием плазмы вакцинированных доноров. Для сбора плазмы были привлечены доноры, имеющие антитела с наиболее высоким уровнем вируснейтрализующей активности, - это около 10% от числа всех привитых.

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