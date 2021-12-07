Попова рассказала, сколько времени уходит на передачу ПЦР-теста на COVID-19 из лаборатории

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России процесс передачи результатов ПЦР-теста из лаборатории в общую систему, а затем непосредственно гражданину занимает не более часа. С ее слов, система самостоятельно передает результаты исследований на COVID-19 в личный кабинет человека.

«Система, которая работает, и все лаборатории, которые подключены к системе, это государственная система учета всех результатов и ПЦР, и ИФА, должны передавать немедленно в общую базу по окончании исследования. И вот время на это сегодня составляет не больше часа», - рассказала Попова в интервью на телеканале «Россия 1».

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, сколько дней человек с COVID-19 может быть заразным. Анна Попова уточнила, что иногда только период выделения вируса занимает 80 дней.