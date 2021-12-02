В Роспотребнадзоре рассказали, сколько дней человек с COVID-19 может быть заразным

В некоторых случаях пациенты, инфицированные коронавирусной инфекцией, могут оставаться заразными более 100 дней. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что иногда только период выделения вируса занимает 80 дней.

«Иногда наблюдается выделение (вируса. - Прим. ред.) в течение 80, теперь уже больше 100 дней», - сказала Попова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Глава Роспотребнадзора объяснила, что в этом случае людям не закрывают больничный лист до полного выздоровления.

Также Попова развенчала миф о том, что омикрон-штамм COVID-19 не вызывает тяжелого течения коронавируса. По ее словам, в ЮАР, где впервые был обнаружен новый штамм, мало пожилых людей, которые чаще всего переносят COVID-19 тяжело, поэтому и сложилось ошибочное мнение.