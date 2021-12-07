СМИ: на Украине возбудили уголовное дело из-за деятельности сайта «Миротворец»

Как сообщают СМИ, киберполиция Украины возбудила уголовное дело по факту деятельности сайта «Миротворец». Кроме того, дело возбуждено также в связи с распространением ресурсом персональных данных граждан, говорится в прессе.

«Расследование осуществляется по статье 182 Уголовного кодекса Украины – "нарушение неприкосновенности частной жизни". Уголовное дело в киберполиции возбуждено после обращения уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой"», - говорится в публикации на сайте издания «Общественное» со ссылкой на ответ киберполиции на информационный запрос.

Сообщается, что виновным может грозить арест до шести месяцев ли лишение свободы до пяти лет за разглашение персональной информации. Со стороны ведомства уже было направлено несколько запросов «Миротворцу», касаемых наличия несовершеннолетних в списках на их интернет-ресурсе.

Ранее в ООН получили письмо от попавшей в базу «Миротворца» 12-летней девочки. В письме к генсеку организации девочка попросила удалить с сайта личную информацию несовершеннолетних.