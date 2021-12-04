В Архангельске произошло массовое ДТП с участием автобуса

Сразу пять автомобилей и рейсовый автобус попали в ДТП в Архангельске вечером 3 декабря. В результате инцидента один человек погиб, четверо получили травмы.

Согласно сообщению, опубликованному на странице областного УМВД России в соцсети «ВКонтакте», авария случилась на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Красной Звезды. Отмечается, что на момент столкновения пассажиров в автобусе не было.

В соцсетях также появились видео с места ЧП, снятые видеорегистраторами в проезжающих мимо автомобилях. Судя по записям, столкновение было действительно серьезным: транспортные средства сильно пострадали, их разметало по всей трассе, а одна машина и вовсе превратилась в груду искореженного металла. В кадр также попадают многочисленные сотрудники экстренных служб, работающие на месте происшествия.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося массового ДТП.