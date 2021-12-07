«Вывозили человека на каталке»: очевидец о подробностях стрельбы в МФЦ

Очевидец Роман Белов в разговоре со «Звездой» рассказал о том, что ему удалось увидеть после стрельбы, которую открыл неизвестный в здании МФЦ «Рязанский» на юго-востоке столицы. По его словам, возле здания собрался народ, кареты скорой помощи и полицейские машины.

«Я, собственно, вообще шел туда за справкой. И когда я начал уже подходить, то начали достраивать оцепление. Стояли уже машины полиции, собралось достаточное количество народа», - сообщил он.

Кроме того, Белов видел, как из здания вывозили на носилках человека. Однако очевидец только предполагает, что этот человек остался живым. При этом, с его слов, задержанного ему увидеть не удалось.

«Сотрудники МФЦ на улице были. По крайней мере, я увидел, что две женщины стоят. Они были в форме работников, от них я впервые и услышал, что там погибшие есть», - сообщил Белов.

«Звезде» удалось пообщаться с еще одним очевидцем. Сотрудница многофункционального центра «Рязанский» Татьяна рассказала, что работникам во время стрельбы пришлось забаррикадироваться в одном из кабинетов.