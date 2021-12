В стране и мире Мумии с золотыми языками нашли в древних гробницах Египта Светлана Иванова Согласно древнеегипетской мифологии, золотые языки помогают духам умерших успешнее беседовать с владыкой загробного мира Осирисом. © Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities Читайте нас на: Человеческие скелеты с золотыми языками - пластинами из золотой фольги - обнаружили в провинции Минья в Египте. Мумифицированные останки нашли в двух древних гробницах, которые раскопала совместная археологическая миссия Каирского университета и Барселонского университета. Возраст усыпальниц, которые находятся на археологическом участке Эль-Банаса в Верхнем Египте, оценивается примерно в 2 500 лет. В одну из гробниц еще в древности проникли грабители, однако часть артефактов сохранилась. © Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities Археологи в результате раскопок нашли останки двоих людей с золотыми языками, а также сделанный из известняка крупный саркофаг. Крышка гроба удивила ученых: она выполнены в форме женской фигуры. Об этом сообщает Ahram Online со ссылкой на данные Министерства по делам древностей Египта. В соседней гробнице находился похожий саркофаг: крышка была изготовлена в форме человеческой фигуры. В усыпальнице также находились две настенные ниши с погребальным инвентарем, включая кувшины и фаянсовые статуэтки, амулеты и бусы. Золотые языки в древнеегипетских мумиях находили и прежде. Согласно мифологии, золотые языки помогают духам умерших успешнее беседовать с владыкой загробного мира Осирисом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика