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Мумии с золотыми языками нашли в древних гробницах Египта

Светлана Иванова
14:05 07.12.2021
Согласно древнеегипетской мифологии, золотые языки помогают духам умерших успешнее беседовать с владыкой загробного мира Осирисом.
Мумии с золотыми языками нашли в древних гробницах Египта
© Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities
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Человеческие скелеты с золотыми языками - пластинами из золотой фольги - обнаружили в провинции Минья в Египте. Мумифицированные останки нашли в двух древних гробницах, которые раскопала совместная археологическая миссия Каирского университета и Барселонского университета.

Возраст усыпальниц, которые находятся на археологическом участке Эль-Банаса в Верхнем Египте, оценивается примерно в 2 500 лет. В одну из гробниц еще в древности проникли грабители, однако часть артефактов сохранилась.

© Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Археологи в результате раскопок нашли останки двоих людей с золотыми языками, а также сделанный из известняка крупный саркофаг. Крышка гроба удивила ученых: она выполнены в форме женской фигуры. Об этом сообщает Ahram Online со ссылкой на данные Министерства по делам древностей Египта.

В соседней гробнице находился похожий саркофаг: крышка была изготовлена в форме человеческой фигуры. В усыпальнице также находились две настенные ниши с погребальным инвентарем, включая кувшины и фаянсовые статуэтки, амулеты и бусы.

Золотые языки в древнеегипетских мумиях находили и прежде. Согласно мифологии, золотые языки помогают духам умерших успешнее беседовать с владыкой загробного мира Осирисом.

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