Мумии с золотыми языками нашли в древних гробницах Египта
Согласно древнеегипетской мифологии, золотые языки помогают духам умерших успешнее беседовать с владыкой загробного мира Осирисом.
© Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities
Человеческие скелеты с золотыми языками - пластинами из золотой фольги - обнаружили в провинции Минья в Египте. Мумифицированные останки нашли в двух древних гробницах, которые раскопала совместная археологическая миссия Каирского университета и Барселонского университета.
Возраст усыпальниц, которые находятся на археологическом участке Эль-Банаса в Верхнем Египте, оценивается примерно в 2 500 лет. В одну из гробниц еще в древности проникли грабители, однако часть артефактов сохранилась.
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