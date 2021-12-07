Мумии с золотыми языками нашли в древних гробницах Египта

Человеческие скелеты с золотыми языками - пластинами из золотой фольги - обнаружили в провинции Минья в Египте. Мумифицированные останки нашли в двух древних гробницах, которые раскопала совместная археологическая миссия Каирского университета и Барселонского университета.

Возраст усыпальниц, которые находятся на археологическом участке Эль-Банаса в Верхнем Египте, оценивается примерно в 2 500 лет. В одну из гробниц еще в древности проникли грабители, однако часть артефактов сохранилась.