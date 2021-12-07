СМИ: экс-глава Калининского района Петербурга задержан по подозрению в хищении

Полиция Санкт-Петербурга задержала бывшего главу Калининского района Санкт-Петербурга Ивана Громова по подозрению в хищении. Незадолго до задержания он покинул пост руководителя по собственному желанию.

Как сообщают «Известия», Громов подозревается в хищении более 150 миллионов рублей. По предварительным данным, преступную деятельность чиновник совершал, будучи главой комитета по информатизации.

Ранее суд Симферополя арестовал бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова на два месяца. Ему было предъявлено обвинение в хищении из бюджета 57 миллионов рублей.