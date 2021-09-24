Обвиняемого в хищении бывшего вице-премьера Крыма арестовали на два месяца

Суд Симферополя арестовал бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова на два месяца. Ему предъявлено обвинение в хищении из бюджета 57 миллионов рублей.

В ходатайстве о домашнем аресте экс-чиновнику отказали. По версии следствия, Кабанов вместе с главой Минстроя республики и генподрядчиком необоснованно завысили смету на строительство водовода к Симферополю. Проект реализовывался в рамках федеральной целевой программы.

Кабанов занимал пост вице-премьера почти три года. О его отставке стало известно 22 сентября. Евгений Кабанов заявил в суде, что не считает себя виновным в этом преступлении.