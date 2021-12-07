Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Одноклассник подозреваемого в подготовке теракта юноши рассказал о его поведении

Алексей Курильченко
13:32 07.12.2021
По словам одноклассника, задержанный юноша неоднократно приносил в школу нож и агрессивно себя вел.
Одноклассник подозреваемого в подготовке теракта юноши рассказал о его поведении
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости
Читайте нас на:

Юноша, пожелавший остаться анонимным, рассказал «Звезде» о поведении своего одноклассника, который был задержан по подозрению в подготовке нападения на школу в Москве. По словам молодого человека, подозреваемый неоднократно демонстрировал агрессивное поведение и проносил в школу ножи.

«Всю старшую школу он себя так вел. Это уже не первый раз, когда он приходил в школу с ножом. Полицию уже вызывали по этому поводу, но на учет его не поставили. Мой одноклассник неоднократно дрался, присылал всем непристойные фотографии, даже учителям. Однажды он хотел привлечь внимание одноклассницы, но когда ничего не вышло, то он пришел в школу с кухонным ножом. Такое продолжалось в течение трех лет - слава богу, он никого не убил», - рассказал одноклассник.

По его мнению, подозреваемый юноша был асоциален, проявлял психопатические наклонности. У него почти не было друзей и увлечений. Учился подозреваемый плохо, но окончил 11 классов. После школы, по словам одноклассника, он ушел учиться в колледж на столяра.

«В течение этих трех лет ученики либо его избегали, либо неловко шутили. Я полагаю, что ему это надоело и он решил "договориться"», - рассказал одноклассник.

Он также отметил, что семья задержанного производила благоприятное впечатление. У юноши есть старший брат, который также не отличался агрессивным поведением.

Ранее поступила информация о задержании 18-летнего подростка, который планировал совершить теракт в московской школе. При задержании у него обнаружили пневматический пистолет, газовые баллоны и ножи.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:20 В стране и мире
В Кремле не ожидают прорывов от переговоров Путина и Байдена
12:49 В стране и мире
В РФ выявили 31 096 новых случаев заражения COVID-19
13:32 В стране и мире
Одноклассник подозреваемого в подготовке теракта юноши рассказал о его поведении
12:50 В стране и мире
Видео
В Казани СК РФ изъял годовалую дочь у избивавшей ее матери
12:30 В стране и мире
Google вновь оштрафован на пять миллионов рублей за отказ удалить контент
Популярное
Видео
ФСБ показала кадры задержания несовершеннолетнего в Ярославской области
Видео
Депутат Валерий Рашкин пришел на допрос в СК РФ
В Сети появились кадры экстренной посадки в Иркутске обледеневшего А321
Видео
Хоронят каждый день: Путин обратил внимание на положение беженцев на границе ЕС
Ученые назвали нетипичный признак диабета
Видео
«Праздник» на трассе: горящий грузовик с пиротехникой в Казахстане попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.