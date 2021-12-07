Одноклассник подозреваемого в подготовке теракта юноши рассказал о его поведении

Юноша, пожелавший остаться анонимным, рассказал «Звезде» о поведении своего одноклассника, который был задержан по подозрению в подготовке нападения на школу в Москве. По словам молодого человека, подозреваемый неоднократно демонстрировал агрессивное поведение и проносил в школу ножи.

«Всю старшую школу он себя так вел. Это уже не первый раз, когда он приходил в школу с ножом. Полицию уже вызывали по этому поводу, но на учет его не поставили. Мой одноклассник неоднократно дрался, присылал всем непристойные фотографии, даже учителям. Однажды он хотел привлечь внимание одноклассницы, но когда ничего не вышло, то он пришел в школу с кухонным ножом. Такое продолжалось в течение трех лет - слава богу, он никого не убил», - рассказал одноклассник.

По его мнению, подозреваемый юноша был асоциален, проявлял психопатические наклонности. У него почти не было друзей и увлечений. Учился подозреваемый плохо, но окончил 11 классов. После школы, по словам одноклассника, он ушел учиться в колледж на столяра.

«В течение этих трех лет ученики либо его избегали, либо неловко шутили. Я полагаю, что ему это надоело и он решил "договориться"», - рассказал одноклассник.

Он также отметил, что семья задержанного производила благоприятное впечатление. У юноши есть старший брат, который также не отличался агрессивным поведением.

Ранее поступила информация о задержании 18-летнего подростка, который планировал совершить теракт в московской школе. При задержании у него обнаружили пневматический пистолет, газовые баллоны и ножи.