СМИ: полиция задержала вооруженного юношу возле московской школы

Полиция Москвы задержала 18-летнего подростка, который, по данным правоохранителей, планировал совершить теракт в одной из столичных школ. До задержания молодой человек написал на странице в сети «ВКонтакте», что намерен совершить нападение. Задержание прошло возле входа в образовательное учреждение.

«Сотрудники Департамента образования при мониторинге соцсети "ВКонтакте" обнаружили комментарий от молодого человека, который писал о планах устроить в школе теракт 7 декабря. Информация была передана правоохранителям. Молодого человека задержали прямо у входа в школу», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При задержании правоохранители обнаружили у юноши пневматический пистолет, три ножа и три газовых баллончика.

Ранее в Казани задержали подростка, который подозревается в подготовке вооруженного нападения на школу в Дербышках. По данным ФСБ, юношу к нападению склонял житель Украины. Молодой человек был направлен в психиатрический стационар для проведения экспертизы.