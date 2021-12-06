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МЧС опубликовало экстренное предупреждение о наступлении сильного снегопада в Москве

Елизавета Потейчук
17:39 06.12.2021
В ведомстве также рассказали, что 7 декабря Москву настигнет усиление ветра до 15 метров в секунду.
МЧС опубликовало экстренное предупреждение о наступлении сильного снегопада в Москве
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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В МЧС России предупредили о приходе в столицу сильного снегопада, гололедицы и усиления ветра вплоть до 15 метров в секунду. Кроме того, в ведомстве предупредили автовладельцев снизить скорость движения на дороге, а также избегать внезапных маневров.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 03.00 до 12.00 07 декабря по г. Москве местами ожидается сильный снег, днем переходящий в мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, гололедица, в отдельных районах усиление ветра до 15 м/с», - сказано в сообщении на сайте МЧС.

Пешеходам порекомендовали в ведомстве обходить шаткие конструкции, рекламные щиты и не укрываться под деревьями в случае непогоды. Кроме того, в МЧС предостерегли не оставлять без присмотра детей.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей о надвигающемся снегопаде. Научный руководитель Гидрометцентра России рассказал, что, по прогнозу синоптиков, 7 декабря ожидается и сильный ветер до 15 метров в секунду.

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