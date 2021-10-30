В Тыве женщину обвинили в подготовке наемного убийства маленькой девочки

В Республике Тыва 61-летнюю жительницу Кызыла обвиняют в осуществлении приготовлений к убийству маленькой девочки. К настоящему времени следственные органы региона собрали доказательную базу, которая может подтвердить причастность гражданки к совершению преступления в корыстных целях.

Согласно версии СК, в декабре 2020 года подозреваемая организовала убийство восьмилетней дочери своего умершего мужа, чтобы завладеть доставшейся девочке в наследство долей недвижимости. Для осуществления своего плана по получению имущества женщина нашла исполнителя убийства и пообещала выплатить ему за заказ 180 000 рублей, дав в аванс 10 000.

Обвиняемая показала нанятому ей человеку, где живет, обучается и как выглядит восьмилетний ребенок. Помимо этого, она передала исполнителю конкретные указания для совершения убийства и электрошокер, велев оглушить девочку и инсценировать смерть от несчастного случая.

Осуществления организованного подозреваемой убийства не случилось по обстоятельствам, не зависящем от воли гражданки. Преступные действия женщины были пресечены УФСБ и МВД в рамках оперативно-разыскных мероприятий.