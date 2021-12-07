Google вновь оштрафован на пять миллионов рублей за отказ удалить контент
Суд также рассмотрит еще три протокола - сумма штрафов в отношении компании может составить еще 16 миллионов рублей.
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Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Google за повторный отказ удалить запрещенный в РФ контент. Также суд рассмотрит еще три протокола Роскомнадзора. Если компанию признают виновной, то ей грозят штрафы еще на 16 миллионов рублей.
«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, компании назначен штраф в размере пяти миллионов рублей», - цитирует «Интерфакс» слова пресс-секретаря Таганского суда Москвы Зульфии Гуринчук.
Ранее Таганский суд Москвы признал законным штрафы для Google на сумму шесть миллионов рублей, назначенные в августе 2021 года. Таким образом, общая сумма штрафов в отношении иностранных компаний составила около 200 миллионов рублей.