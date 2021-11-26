Суд утвердил штрафы Google на шесть миллионов рублей за не удаленный контент

Таганский суд Москвы признал законным штрафы для Google на сумму шесть миллионов рублей, которые назначили компании в августе 2021 года из-за отказа удалить запрещенный в РФ контент. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Крупнейшие зарубежные интернет-сервисы - Facebook, Google, Telegram, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного законом РФ контента. Среди них в том числе административные протоколы за призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Сумма штрафов в отношении всех иностранных компаний, подвергнутых Роскомнадзором штрафам с начала года, составила уже около 200 миллионов рублей, пишет «Интерфакс».