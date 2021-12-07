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СМИ: банки могут получить доступ к данным о супругах и детях заемщиков

Светлана Иванова
11:55 07.12.2021
Для этих целей планируют использовать инфраструктуру «Цифрового профиля».
СМИ: банки могут получить доступ к данным о супругах и детях заемщиков
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Сведения о супругах и детях потенциальных заемщиков могут включить в так называемый «Цифровой профиль». По данным газеты «Известия», соответствующую работу ведут Минцифры и ФНС. Издание ссылается на письмо Банка России Национальному совету финансового рынка, оказавшееся в распоряжении редакции.

Доступ к информации о семейном положении и детях из единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) потребовался после того, когда в паспортах российских граждан стали необязательными отметки о браках и детях. В свою очередь, в Национальном совете финансового рынка считают, что данные нужны банкам, чтобы корректно оценить платежеспособности заемщика с учетом трат на семью. Также возникают риски оспаривания сделок с недвижимостью, сложности при обращении взыскания на предмет залога и при установлении наследников.

Чтобы финансовые организации могли получить доступ к данным загсов, в том числе через «Цифровой профиль», необходимо уточнить закон «Об актах гражданского состояния».

В мае 2020 года  был запущен канал получения подтвержденных данных из госорганов с согласия россиян. Пилотный проект получил название «Цифровой профиль», он включает личные сведения о гражданине, в том числе паспортные данные, адрес регистрации, ИНН, место работы. Доступ к этой информации россиянин предоставляет по своему желанию различным организациям для совершения юридически значимых действий.

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