«Адмирал Пантелеев» вышел из Индонезии во Владивосток после учений ARNEX 2021

Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота начал переход из Индонезии к месту базирования во Владивосток после учений ARNEX 2021 с кораблями ВМС стран АСЕАН.

В этих учениях участвовали корабли из России, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея и Мьянмы. Экипажи отработали совместное тактическое маневрирование, а также спасение оказавшихся за бортом людей и организацию связи. Кроме этого, проводились тренировки по проведению досмотра подозрительного судна.

Военно-морские учения среди стран АСЕАН проводились впервые - они были нацелены на поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Адмирал Пантелеев» - большой противолодочный корабль, назван в честь советского адмирала Юрия Пантелеева. Заложен в Калининграде в 1987 году, через год спущен на воду. Введен в состав Тихоокеанского флота 1 мая 1992 года.

В октябре 2008 года корабль принимал участие в совместных учениях по поиску и спасению терпящего бедствие судна, по связи и маневрированию, которые проходили в Майдзуру (Япония). Участвовал в международном военно-морском параде в Пусане по случаю 60-летия со дня образования Южной Кореи.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Юрий Хведчин